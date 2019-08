Madagascar: Autour des Jeux africains

Elle a été choisie comme porte-drapeau de la délégation malgache aux Jeux Africains lors du traditionnel défilé de délégations lundi au Stade Olympique Prince Monlay. Triple championne d'Afrique chez les moins de 45 kg et triple médaillée d'or aux Jeux des Iles, Rosina Radafiarison a arboré avec beaucoup de fierté ce rôle. Rosina qui est la détentrice du nouveau record africain en arraché avec 70 kg. « C'était une surprise pour moi d'avoir été choisie porte-drapeau. C'est un honneur et cela me motive à exceller pour mériter ce rôle » a-t-elle expliqué.

La tenue malgache fait sensation

A Rabat, on assiste aux tenues de toutes les couleurs et de toutes les coutures lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux. Dès le départ au village des Jeux à l'Université Internationale de Rabat, la tenue des Malgaches a attiré plus d'un. Il y a les tenues originales, ceux qui sans surprise décident de mettre en avant l'emblème de leur pays ou leur tenue traditionnelle. La délégation malgache a décidé de porter une tenue traditionnelle un ensemble fabriqué en « Soga » ; une robe pour les filles et un ensemble pour les garçons avec un chapeau, une écharpe en « lamba landy » et une sandale. Une tenue sobre et distinguée. Nombreuses délégations ont même demandé aux athlètes malgaches de prendre des selfies ensemble.