Madagascar: Football - Faneva Ima rejoint l'Abha Club en Arabie Saoudite

Faneva Ima avec le président de l'Abha Club.

C'est officiel ! La nouvelle vient de tomber hier après-midi. Le capitaine des Barea, Faneva Ima Andriatsima a quitté la France, notamment le Clermont Foot 63 pour rejoindre l'Abha Club, une équipe du championnat de première division d'Arabie Saoudite. A l'âge de 35 ans, il a signé un contrat pour deux ans avec son nouveau club. A savoir qu'ils sont deux joueurs issus des Barea qui jouent dans ce pays à présent. Le sceond, Carolus Andrea, l'attaquant d'Al-Adalah depuis 2018.

Pendant dix ans, Faneva Ima évoluait dans plusieurs clubs français. Cet ancien joueur de l'USCA Foot a quitté son pays natal pour rejoindre le continent européen en 2007. Il a commencé avec FC Nantes, puis avec l'Amiens SC. Il a fait deux ans à l'AS Beauvais Oise, avant de passer quatre ans dans l'US Créteil-Lusitanos. En 2018, l'attaquant était prêt à rejoindre le Raja Club Athletic, au Maroc mais la dernière destination était au Havre AC. Faneva Ima était déjà dans le FC Sochaux-Montbéliard et avait terminé sa carrière en Ligue 2 au Clermont Foot. Il était toujours dans l'équipe nationale des Barea, il a participé au premier tour pour la CAN 2010 et la Coupe du Monde de football 2010, il a marqué quatre des six buts inscrits lors du match opposant Madagascar aux Comores. Il a participé à la qualification CAN 2015 et 2017. Le capitaine a amené son équipe jusqu'aux quarts de finale, lors de la dernière édition 2019.