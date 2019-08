Madagascar: Parc national d'Andringitra - Promotion du circuit touristique « Diavolana »

L'Office Régional du Tourisme de Fianarantsoa (ORTF) suggère aux touristes aussi bien nationaux qu'étrangers un programme pour les vacances d'été.

En fait, il organise une randonnée de deux jours, soit du 31 août au 08 septembre 2019 via la promotion du circuit touristique « Diavolana » afin de découvrir le parc national d'Andringitra. Ce circuit qui s'étend sur 13km permet d'explorer le parc en boucle avec 10 heures de marche. Les touristes, aussi bien nationaux qu'étrangers, peuvent admirer les champs de fleurs sauvages de montagne, savourer la belle vue du site lunaire et découvrir des lémurs catta dont la vie en altitude ne fait plus peur, selon les promoteurs.

Un des meilleurs spots. Créé tout récemment par Madagascar National Parks, ce circuit permet également de débuter l'ascension du Pic Boby à partir de la vallée de Tsaranoro et de varier les attractions. Notons que le Pic Boby ou Imarivolanitra est l'une des plus grandes attractions du Parc National de l'Andringitra, se trouvant sur la RN7 et à 35 kilomètres au sud d'Ambalavao. C'est l'un des meilleurs spots de treks et de randonnées pédestres à Madagascar, mais également l'un des plus sportifs. En effet, ce pic s'avère être le deuxième plus haut sommet accessible de Madagascar. Néanmoins, nul n'est besoin de maîtriser les techniques d'alpinisme pour l'atteindre, d'après toujours leurs explications.

Préservés du tourisme de masse. Peu connu des touristes mais mondialement réputé auprès des grimpeurs et des randonneurs aguerris, ce site fait partie de l'un des sites encore préservés du tourisme de masse. Notons que le parc National d'Andringitra est classé Site Patrimoine Mondial et regorge des plantes et animaux du massif forestier du Moyen Est de la Grande Ile. Plus précisément, on y recense plus de 1.000 espèces de plantes, 108 espèces d'oiseaux, 29 espèces de micromammifères, 15 espèces de lémuriens, 79 espèces d'amphibiens, 50 espèces de reptiles, 8 espèces de carnivores et 50 espèces de mammifères non volants. L'Office Régional du Tourisme de Fianarantsoa sollicite ainsi les randonneurs passionnés de la nature à découvrir ce parc national terrestre.