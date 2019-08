Cote d'Ivoire: L'Université de l'Atlantique organise un colloque sur l'influence desTIC sur le journalisme

L'Institut de journalisme et de communication (IJC) de l'Université de l'Atlantique organise les Jeudi 29 et vendredi 30 août prochains, à l'hôtel Novotel, au plateau, un colloque universitaire à l'intention des journalistes ivoiriens.

Thème principal de ce colloque : « l'impact du progrès technologique dans la pratique du journalisme aujourd'hui ».

Selon Amos Béonaho, directeur de l'Institut de journalisme et de communication de l'Université de l'Atlantique, le but est de créer une plateforme de concertation entre les acteurs majeurs du secteur des médias, de la communication et des Tic.

Mais aussi, de conduire la réflexion autour de l'effet de choc des technologies dans la pratique du journalisme.

« Nous envisageons, plus spécifiquement, de réunir les professionnels des Tic et des médias, en vue d'échange d'expériences constructives ou de bonnes pratiques pour un meilleur devenir du journalisme à l'ère des Tic », a-t-il affirmé au cours d'un entretien ce mardi 20 août.

Il a ajouté que ce colloque envisage aussi, de faire connaître aux professionnels des médias numériques, le nouvel environnement juridique des Tic, d'adapter les maquettes pédagogiques de l'IJC de l'UA aux évolutions du monde, notamment en relation avec le progrès technologique.

« Nous voulons aussi, à travers cette rencontre d'échanges, former l'élite ivoirienne, en particulier les professionnels des médias, à la maîtrise des Tic et de la nouvelle économie numérique et faire connaitre davantage l'IJC de l'UA au monde des médias, des Tic, des étudiants, des parents d'étudiants et autres partenaires », a-t-il poursuivi. Précisant que l'initiative est du Président de l'Université de l'Atlantique, Aliou Mané.

Au menu de ce colloque, dira-t-il, une conférence inaugurale et plusieurs panels. Plus de 100 journalistes et experts en Tic sont attendus, selon Amos Béonaho.