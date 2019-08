Cote d'Ivoire: Festival des Arts et Cultures des 3A - L'Unesco apporte son appui institutionnel

Du 14 au 18 Aout 2019 s'est déroulé à Jacqueville à la Place Dirabou, à Jacqueville, la 2e édition du festival des arts et culture de la région des trois "A" (Alladjan, Ahizi, Akouri).

Au programme, des concours de danses traditionnelles, de beauté (Awoulaba), de course de pirogue, culinaire et du théâtre. Ainsi que d'un tournoi de maracana inter-villages, des expositions d'oeuvre d'art d'artistes des trois groupes ethniques, Alladjan, Ahizi et Akouri (3A).

Cette édition aura été marquée par l'annonce de l'Unesco, à travers sa représentante en Côte d'Ivoire, Mme Anne Lemaistre qui a indiqué l'appui institutionnel de cette structure pour accompagner le festival des 3A.

A cela, il faut ajouter un autre élément qui a donné un cachet spécial à cette rencontre des arts et de la culture, à savoir la parade des chefs traditionnels des 3A.

C'est la preuve selon la commissaire générale, Mme Dagri Géneviève de leur adhésion à cette initiative qu'elle a porté sur les fonts baptismaux pour revaloriser le richesse patrimoine culturel et artistique des 3A.

Ce fut l'occasion pour elle d'inviter les cadres de la région à s'investir de plus en plus dans le succès de ce festival.

Il faut signaler que ces cinq jours de festivités ont été ouvertes par le Préfet du département de Jacqueville Mme Oulla Takla Félicie Kra, en présence des autorités administratives, des chefs coutumiers et religieux.

Après le succès de cette 2ème édition qui a répondu a toutes les attentes, rendez-vous a été pris pour la 3ème édition.

A noter que 2è édition du Festival des Arts et Cultures des 3A était placée sous le Haut Patronage du Premier Ministre Amadou Gon Coulibaly, sous le patronage de la Grande Chancelière Henriette Dagri Diabaté et sous la présidence du ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Bandaman.