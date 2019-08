Gabon: Le lancement officiel du Camp de vacances par l'ONG Malachie

L'ONG Malachie a procédé au lancement officiel du Camp de vacances pour l'éducation à la citoyenneté et au patriotisme le 17 août dernier dans la Commune d'Akanda. C'est dans le cadre de la célébration en différée de la Journée internationale de la jeunesse et de la commémoration de l'indépendance du Gabon que s'inscrit ce lancement officiel du Camp de vacances.

L'ONG Malachie reste attachée aux valeurs de solidarité, du partage, de l'éducation et bien d'autres vertus. C'est dans la droite ligne de la célébration en différée de la journée internationale de la jeunesse et de la célébration de l'indépendance du Gabon que cette organisation non gouvernementale gabonaise a officiellement lancé les activités du Camp de vacances pour l'éducation à la citoyenneté et au patriotisme le 17 août dernier en après-midi au bonheur des enfants. C'était du côté de la Commune d'Akanda. « Ce camp de vacances a est très riche en couleurs cet après-midi (17 août 2019) » témoigne Edna venue pour la circonstance.

Durant les deux semaines, à partir du lundi 19 août 2019, à la cité Alambra, les pensionnaires du Camp seront sensibilisés sur les valeurs de civisme, de savoir être et de savoir-faire en plus des consultations médicales et de la visite des institutions et des monuments historiques de la République. Une initiative, qui selon un des parents, va permettre aux enfants d'être instruits aux valeurs républicaines. « Il est salutaire ce camp de vacances. Non seulement les enfants se divertissement, mais apprennent également beaucoup de bonnes choses. C'est ce dont nous avons besoin pour notre progéniture. Nos valeurs républicaines doivent être restaurées. Je salue l'initiative et félicite les initiateurs » dit-il satisfait.

C'est aussi une occasion pour les enfants de se faire de nouvelles connaissances. Ce camp de vacances, est un lieu du donner et du recevoir, disent les initiateurs. « C'est un lieu où les enfants sortiront d'ici avec des connaissances en matière de civisme. Nous allons leur inculquer des valeurs républicaines et le respect des symboles de notre pays » lance Claude, un des membres de l'Ong Malachie.