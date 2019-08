Gabon: OGOOUE-LOLO - Dienga se dote d'un dépôt pharmaceutique

Le District de Dienga se dote d'un tout premier dépôt pharmaceutique de son histoire. L'inauguration de ce dernier a été effectuée ce 16 août 2019 par Wilfried Jimmy Moukoumi , un des fils de la localité et initiateur de la première édition de la semaine Lewasienne, en présence Calude Delazaka-Sounga, Sous-Préfet, du Commandant de Brigade et des populations venues nombreuses.

C'est une première édition de la "Semaine Lewasienne"qui a vu naître engouement et réussite. Plusieurs activités qui ont eu lieu du 8 au 16 août 2019 ont peint Dienga aux couleurs du partage, de solidarité et surtout du rassemblement. L'inauguration du premier dépôt pharmaceutique était au cœur de cette Semaine dite Lewasienne. Un acte salué par les populations du district, qui elles, remercient leur fils Wilfried Jimmy Moukoumi pour cet élan de solidarité. C'est le Sous-Préfet,Calude Delazaka-Sounga, qui a procédé à la coupure du ruban inaugural, sous les cris de joie des habitants.

C'est tout au plaisir des principaux initiateurs de l'ouverture de ce dépôt pharmaceutique. Wilfried Jimmy Moukoumi en premier, estime que les filles et fils de Dienga doivent être unis pour construire leur localité. « Nous sommes du district de Dienga. Nous avons pour beaucoup, nos papas, nos mamans qui sont âgés et qui ne peuvent plus effectuer de longues distances pour aller chercher des médicaments à Pana, ou au niveau de Moanda. Nous avons, en tant que fils de la localité, tenu à contribuer au mieux-être de nos parents pour les garder encore longtemps avec nous. Nous avons besoin de leurs sages conseils, de leur chaleur... Par amour pour eux, nous avons tenu à ouvrir un dépôt pharmaceutique à Dienga. On ne peut être heureux que si nous sommes en bonne santé », fait-il savoir avec satisfaction. Comme quoi, il y a plus du plaisir à donner qu'à recevoir, pouvait-on lire sur son visage.

Heureuses sont les populations bénéficiaires du dépôt pharmaceutique. Elles ont tenu à rendre hommage et à remercier les généreux enfants qui ont pensé à elles. « Je suis heureuse et très ravie pour cette mini pharmacie. Elle nous apporte un soulagement car nous ne serons plus obligés d'aller à Pana, à Koula-Moutou ou à Moanda. Notre fils Willy a toutes nos bénédictions » déclare Maman Jacquie.

Pour Paul Marcelin Mangala, c'est un sentiment de satisfaction. Il remercie son fils pour ce geste salutaire qui concerne la santé publique. C'est le cas de maman Germaine, qui elle, s'en réjouit. Pour elle, plus besoin de se déplacer pour Koula-Moutou, Pana ou Moanda. « Notre fils a posé un acte qui parle de lui-même. C'est un acte salvateur qui vient au secours de nous qui sommes ici à Dienga. Nous avons prié pour lui afin qu'il continue de poser des actes qui contribuent au bonheur du plus grand nombre » confesse-t-elle.

Par cet acte, Wilfried Jimmy Moukoumi a répondu à l'un des besoins des populations de Dienga.On pouvait aussi lire sur certaines affiches des messages d'interpellation,des messages de conscientisation :"Lewasiennes,Lewasiens,le développement de notre contrée sera le fruit de nos efforts conjugués.Dienga notre origine,Lewamba notre patrimoine" .