Congo-Kinshasa: Obsèques de Mindondo - Masumu Debrindet félicite les artistes comédiens pour l'ordre et la discipline au stade des martyrs

Le monde théâtral, en particulier, les Kinoises et Kinois, en général, étaient au point mort, le 15 août 2019 dernier, à l'occasion des obsèques de l'artiste comédienne Solange Ngolomingi alias Mindondo, comédienne à part entière au groupe Salongo de la Radio Télévision Nationale Congolaise (RTNC), chorégraphe au ballet national et responsable du protocole de l'ANTPC.

L'esplanade du stade des martyrs, lieu de la cérémonie, était bondé du monde. Amis et connaissances, membres de famille et surtout artistes comédiens, sous la direction de leur président à la personne de l'Artiste Vertébré Ndungu Mambimbi dit "Masumu Debrindet Yala Kayala, sont tous venus rendre les derniers hommages dignes et mérités à l'illustre disparue. Tenez ! Le programme a débuté par des témoignages faits par ses proches et ceux qui ont été avec elle la veille alors que rien ne présageait sa mort. Immédiatement, ont suivi les dépôts des gerbes de fleurs d'abord des officielles. Il s'agit de Madame Chantal Safou, le ministre du genre, enfant et famille, qui sera suivie par Madame Madiya Astride, ministre de la culture et des arts, et l'honorable élue de la Funa, Henriette Wamu.

Par ailleurs, l'ancienne Première dame, Marie olive Lembe était représentée par une de ses assistantes.

Ensuite, ont suivi toutes les autres catégories socioprofessionnelles telles que les agents de la RTNC, les agents du Théâtre national et les artistes comédiens, les membres de la famille, amis et connaissances. Ajouter à cela une délégation venue de l'Europe, d'autres des différentes provinces de la RD. Congo.

Notons qu'après les productions du ballet national d'Edy Mboyo et le ballet Sources Intarissables de Mindondo et l'orchestre du frère Moïse Matuta, un représentant de la famille biologique a prononcé un mot de remerciement devant ce monde venu de partout pour honorer la mémoire de l'artiste Mindondo et partager en même temps cette douleur.

Le Président de l'ANTPC, Masumu Debrindet, entouré des présidents des groupes de théâtre, très touché, a félicité les artistes comédiens pour la mobilisation, l'ordre et la discipline tels que recommandé lors de différentes rencontres préparatoires desdites obsèques.