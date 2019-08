Congo-Kinshasa: 50 ans de l'ANAPECO - Emery Okundji salue la fermeté de cette organisation dans la lutte pour la bonne formation de l'enfant congolais

De 1969 à 2019, 50 ans déjà se sont écoulés depuis que l'Association des parents d'élèves et des étudiants du Congo (ANAPECO) a vu le jour. A l'occasion de son jubilé d'or, l'ANAPECO a organisé une grande cérémonie de célébration ce mardi 20 août 2019 dans la salle du Congrès du Palais du peuple, en présence de plusieurs personnalités dont le Ministre a.i de l'Enseignement primaire, secondaire et professionnel, Emery Okundji. Dans son mot de circonstance, le Ministre a.i de l'Epsp a exprimé son satisfécit quant à la stabilité et la fermeté du combat que mène l'ANAPECO dans la formation et l'épanouissement de l'enfant congolais.

Dans sa prise de parole, Emery Okondji a rendu des hommages les plus mérités au Président de la République, Felix-Antoine Tshisekedi Tshilombo dont la vision de faire de l'éducation une priorité absolue durant son mandat rencontre la principale préoccupation des ménages congolais à travers l'ANAPECO. C'est pourquoi, le Gouvernement de la République, par sa voix en tant que Ministre de l'EPSP, salue l'engagement propre et inébranlable de tous les parents qui soutiennent et continuent de soutenir le système éducatif national. Ce, dans la mesure où l'avenir des enfants, la formation de l'élite, la formation de ceux qui vont remplacer les hauts cadres du pays, est d'un prix inestimable, a-t-il souligné avant d'annoncer la tenue de la table ronde prévue dans quelques jours.

Le patron de l'Epsp a reconnu que les pères fondateurs de l'ANAPECO avaient eu la noble idée de créer cette association et de lutter à tout moment que celle-ci ne soit pas un groupe inféodé dans les partis politiques, allusion faite au Mouvement populaire de la révolution (MPR) qui, du temps de son règne, n'avait tout de même pas réussi à mater l'esprit d'indépendance, de lucidité et de clairvoyance de l'ANAPECO.

Par ailleurs, Emery Okundji note avec plaisir, en consultant les pages d'histoire de cette grande association, qu'elle ne s'est jamais éloignée de ses objectifs qui sont essentiellement les intérêts de l'éducation, de la formation et de l'épanouissement de l'enfant congolais, afin qu'il puisse être utile à lui-même et la nation congolaise toute entière.

En gros, Emery Okundji a été satisfait de la participation de plusieurs membres et personnalités à ces assises qui constituent la preuve irréfutable de leur engagement de militer, à tout instant et quelles que soient les vicissitudes, pour la cause, et des élèves et des étudiants de la République démocratique du Congo.