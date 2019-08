Guinée: Le PNUD a un nouveau représentant résident

Le Nouveau Représentant résident du PNUD en Guinée, Mr Luc-Joël Gregoire est effectivement arrivé le weekend dernier à Conakry. Avant d'être affecté en Guinée, Mr Luc-Joël Grégoire qui succède à Mr Lionel Laurens, occupait les fonctions de Directeur Pays du PNUD en Côte d'Ivoire.

Economiste de formation avec une solide expérience dans le domaine de l'Environnement, il compte mettre son expérience et ses compétences au service de l'action menée par le Gouvernement pour atteindre les Objectifs pour Développement durable et contribuer au renforcement du partenariat entre la Guinée et le Système des Nations Unies.

Qui est le Nouveau Représentant résident du PNUD en Guinée ? Luc-Joël Grégoire

Représentant Résident du PNUD en Guinée. Luc-Joël Grégoire a été Directeur pays du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), de 2013 à 2018 en Côte d'Ivoire. Il a occupé précédemment les fonctions d'économiste principal du PNUD.

Il a été Directeur exécutif de la réforme des Nations Unies au Mali en 2011 et 2012 et a coordonné le premier ouvrage consacré à la réforme des Nations Unies en Afrique.

De nationalité française, Mr Luc-Joël Gregoire a exercé par ailleurs les fonctions de responsable de la zone Afrique à la division des risques d'une grande banque internationale et a dirigé les comités internationaux de renégociation de la dette du Club de Londres.

Il a participé à l'organisation de plusieurs grandes conférences internationales sur le développement et a été co-rapporteur du Sommet du millénaire et de la conférence OMD + 5 de New York.

Luc-Joël Grégoire a également contribué aux travaux préparatoires du Sommet mondial sur le changement climatique et a coordonné la publication consacrée au développement durable et à l'émergence de l'Afrique, présentée à la COP21 de Paris.

Il a assumé la responsabilité de la co-organisation des 3 conférences internationales sur l'Emergence de l'Afrique de 2015, 2017 et 2019.

Il est l'auteur d'une vingtaine d'ouvrages et d'une centaine d'articles sur l'économie, les finances internationales et les questions environnementales et de lutte contre la pauvreté.

Luc-Joël Grégoire est titulaire d'un doctorat en sciences économiques, d'un diplôme de 3e cycle de l'institut d'études politiques, de deux DEA en Droit et Economie de l'Environnement de l'Université de Bordeaux (France) et d'un Certificat post doctoral d'écologie humaine des universités Paris-Descartes et Toulouse (France).

Merci de vous joindre à moi pour lui souhaiter la Bienvenue en Guinée et dans la Grande Famille du Système des Nations Unies en Guinée