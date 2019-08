Egypte: Pour sauver la situation, la FIFA met en place un comité de normalisation

L'attribution de la CAN 2019 à l'Egypte par la CAF, une joie quelques mois plus tôt, un fiasco pendant et après la compétition. Suite à l'élimination dès les 8ès de finale, le président de la Fédération (EFA) limoge le sélectionneur et démissionne.

Et si cela ne suffisait, les membres du conseil d'administration de l'EFA ont été poussés à jeter également l'éponge. Un véritable désordre règne ainsi dans la gestion du football en Egypte. Afin de mettre fin à cette situation précaire, la FIFA met en place un comité de normalisation. Ceci a été fait par l'instance internationale mardi.

Ce comité a pour but de remettre de l'ordre et d'assainir l'institution. Outre cela, il aura pôur rôle de gérer les affaires courantes, réviser les statuts de l'EFA afin de les adapter aux normes de la FIFA et organiser les élections au plus tard le 31 juillet 2020. C'est la date de la fin du mandat du comité de normalisation.