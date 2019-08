Sénégal: Incendie au marché du Rond Point Liberté VI - Huit cantines décimées

Huit (8) magasins entièrement calcinés. C'est le total du bilan de l'incendie survenu hier, mardi 20 août, au marché du rond-point Liberté 6. Même si la cause exacte du feu demeure encore inconnue, les victimes sont, quant à elles, choquées et surprises du sinistre.

Les vendeurs du marché du rond-point liberté 6 ont, dans la matinée d'- hier mardi 20 août, subi le choc et sont dans la consternation.

Pour cause, un feu s'est déclaré aux alentours de 11 heures dans le marché décimant au passage 8 cantines. Ce qui a laissé tout le monde bouche bée. Les vendeurs trouvés sur place ignorent pour l'instant l'origine de l'incendie.

C'est ce que dit, en l'occurrence Elimane Ndour, vendeur de chaussettes et autres au dit marché. Il explique que «Grâce à Dieu, il n'y a eu que des dégâts matériels mais pas de morts d'hommes ni de blessés.

Je ne saurai vous dire exactement la cause de l'incendie parce que c'est assez loin de la place que j'occupe. Je suis venu sur place dès qu'on me l'a informé». Pour autant, il suppose que «c'est certainement à cause des fils de courant, mais nous ignorons la cause exacte».

Non sans regretter que le léger retard des soldats du feu a poussé les occupants du marché à se porter volontaires afin d'amoindrir les dégâts. «Nous avons déplacé quelques matériels avant l'arrivée des sapeurs-pompiers.

Heureusement, que nous avions de l'eau en notre possession en plus de l'aide des vendeurs suivi par la suite de l'arrivée des sapeurs», confie-t-il.

L'une des victimes de l'incendie, Abdou Sarr, torse nu et serviette au cou ne cache pas son amertume. En larmes, il déclare: «je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai tout à coup aperçu le feu de loin provenant de ma place.

J'ai perdu beaucoup de choses parce que je suis vendeur de portables. Vous savez que les téléphones sont chers». «Il ne me reste plus rien à faire à part me remettre au travail. J'ai perdu mes ordinateurs portables et tout, le feu a tout pris».

A noter que le marché de liberté 6 prend feu dans un contexte de désencombrement des artères entrepris par le ministre de l'urbanisme, du logement et de l'hygiène publique, Abdou Karim Fofana.

Le marché du rond-point Liberté VI fait partie des sites à déguerpir à cause du débordement des cantines et l'occupation anarchique des lieux par des vendeurs ambulants.