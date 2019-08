Ile Maurice: Faux affidavit allégué - Me Feroza Moolna se retire du comité ad hoc

Rebondissement dans l'affaire du Senior Attorney Me Jaykur Gujadhur. Me Feroza Moolna, Senior Attorney, s'est retirée du panel institué par la Law Society (Ordre des avoués) pour enquêter sur les allégations de faux affidavit formulées contre Me Jaykur Gujadhur.

Me Feroza Moolna, nommée pour siéger au sein de ce comité ad hoc avec Me Candhayalallsing Seebaluck et Me Vijay Kumar Dwarka, tous deux Senior Attorneys, a envoyé une lettre déclinant cette nomination à l'Ordre des avoués lundi. Sa présence sur ce comité avait été contestée par Mahen Kevin Hurhangee dans une missive également adressée à l'Ordre des avoués.

La raison avancée pour cette contestation est que Me Nabil Moolna, fils de Me Feroza Moolna, a publié un like en faveur de Me Jaykar Gujadhur sur Facebook. Selon le contestataire, cette appréciation serait embarrassante pour Me Feroza Moolna si elle devait faire partie du comité ad hoc qui doit enquêter sur Me Gujadhur.

Sollicitée par l'express, la présidente de l'Ordre des avoués, Me Zubeida Salajee, Senior Attorney, confie qu'elle ne se prononcera pas sur cette affaire avant d'en avoir informé les membres. La Law Society émettra une circulaire bientôt, a-t-elle précisé.