Afrique: Signature de l'accord au Soudan - Le gouvernement du Sénégal félicite les parties prenantes

Le Gouvernement de la République du Sénégal salue la signature, le 17 août 2019, de l'Accord sur une déclaration constitutionnelle, négocié sous l'égide de l'Union africaine et paraphé le 4 août 2019 par le Conseil militaire de transition (Cmt) et les Forces de la liberté et du changement (Flc) du Soudan.

«Le Gouvernement de la République du Sénégal félicite les Parties prenantes à l'Accord qui ouvre la voie à une transition consensuelle et apaisée en vue du rétablissement de l'ordre constitutionnel au Soudan », lit-on dans un communiqué reçu au Journal de l'économie sénégalaise (Lejecos).

Le Gouvernement du Sénégal se réjouit du leadership de l'Union africaine dans la recherche d'une solution politique au Soudan et souhaite que cet Accord offre au peuple soudanais ami et frère une nouvelle ère de paix et de stabilité durables, dans l'unité nationale et la cohésion sociale.