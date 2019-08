Gabon: Elevage - Ouverture le 29 août d'un séminaire sur la Biosécurité dans les élevages

Après une série de séminaires instructifs initiés depuis quelques années dans les domaines de l'Agriculture et de l'élevage à travers Libreville et ses environs, la Gabonaise de chimie poursuit son cycle de formations techniques destinées aux éleveurs, notamment, avec un séminaire de formation en élevage consacré à la Biosécurité qui se tiendra le jeudi 29 août 2019 à la Direction de la Gabonaise de Chimie sise à la Zone Industrielle d'Oloumi. La formation est animée par le Docteur Sandrine Guindjoumbi, Vétérinaire à la dite société.

Thème retenu : " L'Alimentation des porcs". La biosécurité désigne toutes les mesures visant à réduire le risque d'introduction et de propagation d'organismes pathogènes. Parmi ces mesures figurent l'ensemble des attitudes et des comportements propres à diminuer ce risque au sein de l'élevage dans toutes les activités impliquant des animaux domestiques, des animaux captifs ou exotiques, des animaux sauvages et leurs produits dérivés. Les mesures de biosécurité servent à éviter l'entrée d'agents pathogènes dans un élevage et à prévenir leur diffusion au sein d'un troupeau et dans d'autres exploitations et à prévenir l'infection de l'homme ainsi que leur persistance dans l'environnement.

Dans un contexte où le risque d'apparition de maladies émergentes ou ré-émergentes existe (diarrhée épidémique porcine par exemple ou encore fièvre aphteuse), l'application rigoureuse de mesures strictes de biosécurité constitue dans bien des cas la solution la plus efficace pour prévenir l'introduction et la propagation des agents pathogènes. Des outils complémentaires (vaccination, traçabilité ou compartimentation) sont souvent indispensables mais ils sont toujours accompagnés de recommandations liées à la mise en œuvre de mesures de biosécurité en élevage.