Cote d'Ivoire: Nicolas Pépé - L'Ivoirien parle de son intégration à Arsenal

Après 20 minutes sans relief contre Newcastle pour ses grands débuts avec Arsenal, Nicolas Pépé a disputé une mi-temps pleine samedi dernier lors de la réception de Burnley (2-1). Remplaçant au coup d'envoi, l'ancien Lillois a fait son apparition à l'entame de la seconde période alors que le score était de 1-1. Après deux matches sous ses nouvelles couleurs, l'international ivoirien a évoqué sa relation avec son entraîneur Unai Emery et a expliqué son choix de rejoindre les Gunners.

« Ça a été vraiment bien parce qu'il parle français et que nous avons beaucoup plus de facilités à communiquer. Je suis nouveau, la stratégie et les tactiques le sont aussi et cela m'aide vraiment de pouvoir obtenir l'aide de l'entraîneur. Maintenant, je dois apprendre l'anglais et c'est une chose avec laquelle il m'aide également, explique l'attaquant par des propos rapportés par The Mirror. J'ai choisi de venir ici parce que c'est un club ambitieux. Ils rêvent de revenir en Champions League et je suis également ambitieux. Le choix était donc très logique. Je suis attiré par la Premier League parce que c'est un championnat extrêmement intense et la meilleure ligue du monde. »