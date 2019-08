Congo-Kinshasa: Le Conseil provincial de l'ONEC désormais installé

Le Président national de la Commission spéciale de l'Ordre National des Experts-Comptables, (ONEC/RDC), Aimé Ilunga Tshamakeji a procédé, le lundi 19 août, à l'installation du conseil provincial de l'ONEC de la ville-province de Kinshasa (ONEC/Kinshasa).

C'était au cours d'une cérémonie organisée à l'Hôtel Béatrice dans la commune de la Gombe, en présence de représentants du Ministre des Finances et celui du Portefeuille, tous les deux empêchés. Ce conseil sera ainsi piloté par Benjamin Nzayilu Basisa, et aura comme mission principale d'assurer l'encadrement des experts-comptables ainsi que de leur formation continue.

L'installation du Conseil provincial de l'ONEC/Kinshasa intervient après celles de Lubumbashi et de Goma. Au cours de cette cérémonie, Aimé Ilunga a procédé à l'installation de 10 membres composant le bureau de cette structure sur les 15 experts-comptables qui constitue le comité de ce conseil de Kinshasa et du Kongo Central. Pour ce qui est de la structuration, sachez que l'ONEC de la capitale sera dirigé par le président Nzayilu Basisa Benjamin, assisté du vice-président Jean-Marie Tumba, du rapporteur adjoint Fortuna Konde Mwilu et les autres. Ces membres ont été élus par les pairs du Kongo Central. Plus de 360 experts-comptables constituent ce Conseil provincial, dont 12 du Kongo Central, qui vient notamment des établissements de l'Etat et 38 autres sociétés ayant une expertise en comptabilité.

Dans son mot, M. Aimé Tshamakeji a laissé entendre que les autres commissions et organes ONEC/RDC seront installés de manière progressive. Et leur rôle sera bien entendu de booster l'économie nationale. Il a en même temps, rassuré les experts-comptables en ce qui concerne leur encadrement.

Missions primordiales

Le Conseil provincial de Kinshasa qui vient d'être installé aura pour missions primordiales d'assurer la formation des experts-comptables de Kinshasa et du Kongo Central, de précéder à la collecte des contributions de l'ordre et de réconcilier les membres de la corporation en cas de contestation. Il faut souligner qu'au cours de cette activité, un document contenant les dossiers de la corporation a été remis au Président de l'ONEC/Kinshasa, Benjamin Basisa. Ce dernier a pris l'engagement au nom du Conseil provincial de travailler dans le respect des lois du pays en matière de comptabilité et de voir les membres de sa structure provinciale être honnêtes pour donner de la valeur à l'Ordre national des experts-comptables.

Pour sa part, le Directeur de cabinet du Ministre des Finances qui a représenté le Ministre empêché, a invité les membres de cette structure de tenir compte de l'exigence de la transparence voulue par le Chef de l'Etat, celle de contribuer dans la maximisation des recettes de l'Etat avec le seul but de gonfler le trésor public.

Avant de clore son propos, Mutombo Mule a émis le vœu de voir toutes commissions et organes de l'ONEC/RDC s'installer à travers toute l'étendue de la République.