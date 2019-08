Cote d'Ivoire: Pèlerinage 2019 - Ce qu'a confié El Hadj Alafé Wakili à son arrivée à Abidjan hier

Après deux semaines de pèlerinage à la Mecque, en Arabie Saoudite, le Directeur général du Quotidien L'Intelligent d'Abidjan, El Hadj Alafé Wakili est rentré à Abidjan, le mardi 20 août 2019.

Vêtu d'un boubou blanc assorti d'une étoffe blanche retenue par une couronne noire sur la tête, il a été accueilli par ses collaborateurs, des confrères journalistes, amis et proches.

Ces confrères qui ont mis en place un comité d'accueil , vêtus d'un pagne dédié à cela et constitué notamment de Abiba Dembélé, Jean Claude Coulibaly, Martial Alaté , Robert Kra, Anne Zélica Ehoura et Traoré Moussa (président exécutif de l'Unjci empêché), Aholia Richard, Sermé Lassina, lui ont offert deux complets de pagne, marquant ainsi leur joie de le revoir sain et sauf, après son séjour spirituel en terre sainte. El Hadj Alafé Wakili a confié à ses amis, collaborateurs et confrères que le pèlerinage est un exercice d'humilité.

À l'en croire, c'est une adoration qui fait sortir le pèlerin de son cadre de vie habituel en le dépouillant de tout pour lui faire vivre une autre expérience qu'il qualifie d'extraordinaire. Il a ajouté : <

El Hadj Alafé Wakili :

Interrogé sur la situation à l'Unjci, El Hadj Alafé Wakili a dit : « On a prié pour l'Unjci. Les choses semblent se passer bien. On espère que le samedi (Ndlr: 24 août 2019, date du congrès extraordinaire de l'Unjci) on aura un bon dénouement.

On pense que nos prières ont illuminé les réflexions du comité spécial de sages qui ont trouvé la meilleure formule pour que tout le monde s'accorde pour aller au congrès.>>

El Hadj Alafé Wakili était du vol de Sotra Tourisme qui avait 105 pèlerins et pèlerines, dont le DG de l'entreprise.

Les membres de ce contingent ont eu l'opportunité d'effectuer des étapes de leur pèlerinage et des prières avec des personnalités Téné Birahima Ouattara, ministre des Affaires Présidentielles, Kandia Camara, ministre de l'Éducation Nationale, de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle, et Mariatou Koné, ministre de la Solidarité, de la Cohésion Sociale et de la lutte contre la pauvreté, Konaté Sidiki, ministre de l'Artisanat.

La délégation avait quitté Abidjan le dimanche 04 août 2019.