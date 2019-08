Congo-Brazzaville: Amélioration des recettes municipales - La carte Afritaxe, une solution pour la collecte des taxes

L'informel et la fraude sur le recouvrement des taxes privent de nombreuses municipalités d'une bonne partie des recettes fiscales. Pour remédier à cette situation, la mairie de Pointe-Noire a mis à la disposition des commerçants des marchés domaniaux la carte Afritaxe, un logiciel de recouvrement de taxes leur permettant de s'acquitter de leurs droits.

La carte Afritaxe est une plate-forme de collecte automatisée des taxes. Le principe est que tous les commerçants exerçant dans les marchés domaniaux puissent s'approprier de cette carte biométrique. Celle-ci contient toutes les informations nécessaires sur le contribuable, notamment le nom et prénom, le numéro de téléphone, le type de commerce exercé et le montant journalier à payer. La carte Afritaxe permet aux agents recouvreurs de la mairie, munis de simples terminaux mobiles connectés à un serveur distant, de recevoir les paiements des contribuables sur place contre la délivrance de reçus.

Cette nouvelle technologie, conçue par la société Afric Ecran Congo, une startup congolaise, vise à renforcer l'inclusion et la transparence financières en permettant aux contribuables de payer des prélèvements et d'éviter le recours traditionnel qui souvent ne laissait aucune traçabilité.

Les recensements pour l'acquisition de la carte Afritaxe sont bien avancés au marché de la Liberté (Fond Tié-Tié), le plus grand foyer en termes de contribuables ainsi qu'au marché Tié-Tié centre et celui de la foire avec plus de 80% de commerçants déjà enregistrés. L'opération se poursuit également dans les marchés Nkouikou, Faubourg, Tchystère 1 et 2, de l'OCH et celui de Ngoyo péage.

Pour Serge Bienvenue Mbouity, directeur des opérations à Afri Ecran Congo, la carte Afritaxe, nouveau paradigme, permet non seulement à la mairie de Pointe-Noire de collecter les taxes et de réduire la corruption liée au paiement de ces taxes mais également d'améliorer les ressources financières municipales. Il faut dire que la fiscalité locale est l'une des principales ressources de fonctionnement du budget de la mairie de Pointe-Noire. Dans son programme de développement urbain 2018-2022, le député-maire de la ville, Jean François Kando, a inscrit l'amélioration des recettes municipales parmi les priorités.

Ainsi, en mettant en place ce nouveau logiciel, la mairie de Pointe-Noire va non seulement renforcer ses méthodes de collecte dans les marchés domaniaux mais également renflouer ses caisses. Cette nouvelle technologie va aussi aider et faciliter les commerçants à s'acquitter fidèlement de leurs droits.

Notons qu'Afri Ecran Congo a été créée le 7 novembre 2016 par des informaticiens congolais évoluant dans le domaine des nouvelles technologies de l'information et de la communication et ayant plusieurs années d'expérience dans leur domaine d'expertise. Cette société est spécialisée dans des applications distribuées (applications web, applications avec back-end et terminaux mobiles et dans la collecte automatique des données).