Congo-Kinshasa: Haut-Lomami - Visite de la délégation de la Fondation Bill & Melinda Gates et Gavi

Financé par la Fondation Bill & Melinda Gates, le projet de renforcement de la surveillance à base communautaire des cas de paralysie flasque aiguë due à la poliomyélite sauvage et d'autres maladies évitables par la vaccination, telles que la rougeole, le tétanos néonatale et la fièvre jaune, évolue normalement.

Pour se rendre compte du déroulement de ses activités sur le terrain, une délégation au sommet de la Fondation Bill & Melinda Gates et celle de Gavi (Global Alliance for Vaccin and Immunisation) s'est rendue récemment dans les zones de santé de Kabongo dans le diocèse de Kongolo et de Kamina situé dans la province du Haut-Lomami.

Caritas Congo ASBL contribue, depuis trois ans déjà, à l'exécution du projet de renforcement de la surveillance à base communautaire des cas de paralysie flasque aiguë due à la poliomyélite sauvage et d'autres maladies évitables par la vaccination.

Du 22 Au 24 juillet, la visite a ciblé non seulement le bureau central et l'Hôpital général de référence de Kabongo mais aussi les aires de santé et la communauté de Kamwenze entre autres. C'est au cours de cette descente que Caritas Congo ASBL, par l'entremise du Dr Jean Munongo Muteba, coordonnateur national du Service de promotion de la santé, a présenté les progrès des résultats déjà obtenus depuis 2018 par ce projet sur les sites de ses interventions : 96% des cas suspects de PFA (paralysie flasque aiguë) notifiés par la communauté. Au premier semestre 2019, ce résultat est déjà de 84% des cas suspects de PFA notifiés par la communauté.

Dans le cadre du projet de renforcement de la vaccination de routine financé par la Fondation Bill & Melinda Gates, le gouverneur du Haut-Lomami a procédé à la remise officielle du matériel roulant, notamment des motos, hors-bords et autres intrants, à toutes les zones de santé de sa province. Lors de cette visite, le président de la Fondation Bill & Melinda Gates était accompagné du directeur mondial de Gavi, M. Seth Berkley. Ces hôtes sont rentrés aux États-Unis d'Amérique satisfaits des progrès réalisés dans le cadre des projets financés par leurs organisations respectives en RDC et dans le Haut-Lomami en particulier. Cette visite s'est poursuivie dans la province de Tanganyika. Enfin, la délégation a recommandé de renforcer le suivi, l'accompagnement et la supervision régulière de la mise en œuvre afin de maintenir et augmenter les performances obtenues à ce jour ; et de continuer d'impliquer totalement la communauté dans les actions sanitaires en général et dans la surveillance des cas de PFA et des autres maladies évitables par la vaccination.