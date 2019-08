Congo-Brazzaville: Recherche scientifique - Le pays renforce son partenariat sur les essais cliniques

Le ministre de la Recherche scientifique et de l'Innovation technologique, Martin Parfait Aimé Coussoud-Mavoungou, a échangé, le 20 août à Brazzaville, avec une délégation du Programme des pays européens et en développement sur les essais cliniques (EDCTP).

Les travaux de recherche pour renforcer la lutte contre les maladies tropicales et diverses épidémies ont été au cœur de l'entrevue. « EDCTP apporte son soutien dans la lutte contre le VIH, la tuberculose et le paludisme, et aide le Congo à faire face aux différentes épidémies afin de protéger la population », a déclaré le Dr Michael Makanga, directeur exécutif dudit programme.

EDCTP, soulignons-le, est une initiative du traité de fonctionnement de l'Union européenne permettant sa participation à des programmes de recherche entrepris par les Etats membres. La structure est aussi une plate-forme de partenariat public-privé entre les pays d'Europe et d'Afrique sub-saharienne. Dans ce sens, sa mission est d'accélérer le développement des nouveaux médicaments ou médicaments améliorés, notamment les vaccins, les microbicides luttant contre les maladies tropicales qui sévissent dans cette partie du continent.

Dans cette collaboration le deuxième programme de EDCTP (2014-2024) prend en charge toutes les phases d'essais cliniques y compris la recherche de l'optimisation des services de santé. La recherche et le développement de la capacité de réglementation restent intégrés dans la stratégie de financement de la recherche afin de renforcer les conditions de recherche clinique. Le ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation technologique et la Fondation congolaise pour la recherche médicale que dirige le Pr Francine Ntoumi sont liés par une convention visant à donner suite, entre autres, aux engagements du Congo dans le partenariat avec les pays européens en matière de développement des essais cliniques.