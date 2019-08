Cote d'Ivoire: Daloa - Touré Mamadou offre des vacances de rêve à 115 enfants

Le Ministère de la promotion de la Jeunesse et de l'emploi des jeunes à travers sa direction de la vie associative et du renforcement de capacités des jeunes a organisé du 13 au 15 aout 2019 derniers les journées récréatives 2019 dans la commune de Daloa , autour du thème « Les Centres de vacances pour une culture de paix et de cohésion sociale ».

Ce sont au total 115 enfants qui ont été formés à la culture de paix et de cohésion sociale, de solidarité à cette occasion.

En trois jours, les tout-petits dont l'âge varie de 05 à 14 ans ont exprimé leur talent artistique, manuel, sportif, et créatif.

Lassiné Diomandé, directeur de la vie associative et du renforcement des capacités des jeunes au ministère de la promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes qui représentait le ministre Mamadou Touré a indiqué que ces journées récréatives sont une occasion pour permettre aux enfants de passer des vacances agréables pour le temps qui reste et faire éclore des talents .

Réalisant des œuvres d'arts plastiques avec des objets récupérés, Lassiné Diomandé a affirmé que ces tout-petits ont du talent.C'est pourquoi, il a exhorté les parents à booster ses compétences afin qu'ils puissent donner le meilleur d'eux-mêmes.

Le ministre Touré Mamadou a en sa qualité de député de Daloa offert des kits scolaires aux enfants .

" Le ministre Touré Mamadou a bien voulu soulager les parents de certaines contraintes en offrant à leurs enfants des kits scolaires composés de sacs, de cahiers et de stylos afin d'offrir aux enfants de sa commune des meilleures conditions de travail pour aborder sereinement la rentrée scolaire 2019 -2020 ." a précisé Lassiné Diomandé .

Pour sa part , le maire de la commune de Daloa , Stéphane Gbeuly Auguste a félicité les initiateurs d'avoir apporté durant ces trois jours de la joie et de la gaîté dans le coeur des tout petits de sa commune.