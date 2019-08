Congo-Kinshasa: PPRD - Dunia Kilanga passe à la restructuration de ses cellules de base !

C'était le mardi 20 août 2019, au siège national du Parti du peuple pour la reconstruction et de la démocratie (PPRD), qu'a eu lieu l'assemblée des coordinations de deux cellules, à savoir : "la vie et Esperance" et " Vumba kuba Vumba", réunie officiellement par Dunia Kilanga, Secrétaire national en charge de la mobilisation du PPRD.

Cette rencontre s'inscrivait dans le cadre de mettre en place un comité dans les différentes cellules de circonscriptions ainsi que sur le plan provincial. La réunion a été sanctionnée par la mise en place d'un comité de base assurant la gestion du nouveau regroupement au sein du parti dénommé "Les Shadarystes".

En effet, le secrétaire national du PPRD, Dunia Kilanga, a apporté de manière structurelle quelques réformes au département de communication dans ses différentes cellules de base. Affectueusement appelé " Papa d'amour ", ce dernier n'a pas manqué de conscientiser, dans son discours, les jeunes sur la motivation, l'intégration et la fidélité au sein du parti du PPRD.

A cet effet, on se rappellera de son discours glorieux et motivant lors de la formation organisée à l'intention des cadres et partisans, dont il était l'un des intervenants du séminaire. « La constance payera », avait-il glissé, pour illustrer la fidélité envers le parti. D'après cette plaque tournante du PPRD, les communicateurs doivent être conduits par les hommes intègres, qui ne peuvent à aucun jour se livrer au découragement, ni envier les positions des autres. C'est dans cette optique, qu'il a tenu de restructurer au niveau provincial du parti, sans oublier dans chaque circonscription.

"Les Shadarystes" voient le jour

Dans sa démarche, le secrétaire national du PPRD a lancé un regroupement au sein du parti, portant la dénomination du secrétaire permanant du PPRD, Emmanuel Shadary Ramazani, qui réuni deux cellules de base, à savoir : " Vie et Esperance " et "Vumba kuba Vumba".

Pour y parvenir, il a, de manière officielle, remis la charge dudit regroupement au responsable du département de communication de la cellule de base " Vie et Esperance", en la personne de Darcy Mbuinga Mwaka, qui sera talonné par le responsable du département de communication de la cellule " Vumba Kuba Vumba", Doris Mayolo.

En définitive, le "Maréchal" comme on l'appelle si bien par ses partisans, a promis une formation aussitôt que possible pour préparer l'équipe qui va assurer la communication au sein de cette configuration, d'ici la semaine prochaine.