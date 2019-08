Angola: Les États-Unis invitent des hommes d'affaires angolais à la conférence sur l'énergie

Lobito — L'ambassadrice américaine en Angola, Nina Maria Fite, a invité mardi (20) le président du conseil exécutif de la raffinerie de Lobito, Joaquim Kiteculo, à participer à la Global Energy Conference, du 9 au 11 octobre, en Louisiane, États-Unis.

Lors d'une courte visite aux installations de la SONAREF (raffinerie de Lobito), Nina Maria Fite a déclaré qu'il s'agissait d'un événement biennal où seront présentés des équipements, des services et des technologies de pointe pour le secteur pétrolier en en mer et sur terre.

L'événement a pour objectif de promouvoir les relations entre entreprises afin d'impulser des solutions énergétiques globales et de créer des innovations industrielles sur un marché avec un rythme accéléré, a souligné la diplomate.

Les visiteurs et les délégations internationales auront accès à des présentations et à des dizaines de sessions techniques de recherche et développement, représentant les intérêts de l'industrie énergétique.

Les leaders mondiaux de l'industrie du pétrole et du gaz, les fabricants d'équipements et d'instruments et les prestataires de services seront présents.

Selon l'ambassadrice, la visite dans les villes de Benguela et de Lobito a permis de recueillir des informations sur les opportunités d'investissement dans cette région, qui seront partagées avec les entrepreneurs américains intéressés à investir en Angola.