Soudan: Membres du Conseil Souverain s'engagent à atteindre les Objectifs de la Révolution

Khartoum — 2019 (SUNA)- Les membres du Conseil Souverain se sont engagés à réaliser les Aspirations et les Espoirs du Peuple Soudanais, à mettre le Soudan en Sécurité et à réaliser les Objectifs des Forces de la Déclaration de Liberté et de Changement (FDLC).

Aisha Moussa, membre du Conseil, a déclaré dans un communiqué de presse, après la 1ère réunion du Conseil au Palais Républicain ce Mercredi, que le Mandat du Conseil sera exercé par tous les membres afin de concrétiser les Slogans de la Révolution pour laquelle Martyrs des hommes et femmes du Soudan.

Elle s'est déclaré engageant pour la Démocratie, la Paix Globale, le Développement Durable et Equilibré et la Coexistence Pacifique partout le pays.

Aisha a dit qu'elle représente toutes les Femmes du Soudan et a envoyé un message de Paix et d'Amour à tous les Soudanais, Jeunes Hommes et Femmes et à tous les Martyrs parmi eux.