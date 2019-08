Madagascar: Football - Nicolas Dupuis rencontre Tinoka Roberto à Ambohijatovo

Poignée de mains entre Tinoka Roberto, ministre de la Jeunesse et des Sports et Nicolas Dupuis.

Pratiquement vingt jours après la fin de son contrat à la tête des Barea de Madagascar, le sélectionneur de l'équipe nationale malgache lors de la Coupe d'Afrique des Nations en Egypte est de passage au pays.

Mardi, Nicolas Dupuis a été reçu par le ministre de la Jeunesse et des Sports, Tinoka Roberto dans son bureau à la Place Goulette à Ambohijatovo. Plusieurs points ont été discutés par les deux hommes lors de cette tête à tête, surtout à la veille des échéances internationales à venir. « Nous avons parlé de la préparation de la relève, la préparation des éliminatoires de la CAN 2021 au Cameroun qui va démarrer très bientôt et surtout du prolongement du contrat du coach selon l'engagement présidentiel » a expliqué, le numéro Un du sport malgache.

Le football malgache après le bel exploit des Barea qui ont atteint les quarts de finale de la CAN en Egypte est au-devant de la scène. Tout le monde attend de pied ferme l'équipe nationale. Comme annoncé toujours par Nicolas Dupuis, l'essentiel c'est le travail et une préparation sérieuse. « Notre objectif est d'avoir de bons résultats et de faire mieux que la dernière fois. Pour ce faire, la collaboration de toutes les parties prenantes est primordiale », a continué le ministre. Le technicien français à la tête de l'équipe nationale depuis 2017 affiche toujours sa volonté de continuer de travailler avec Madagascar.