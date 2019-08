Soudan: M.Hamdouk - Liberté , paix et justice forment le programme de la période de transition

Khartoum — Le Premier ministre Abdullah Hamdouk a affirmé que le slogan de la révolution :' liberté, paix , justice l'arrêt de la guerre, la réalisation d'une paix durable , le traitement des problèmes de déplacement et d'asile' va former le programme de la période de transition.

Le Premier ministre a déclaré lors d'une conférence de presse tenue mercredi soir au Palais républicain après son serment que les priorités de son gouvernement visant à construire une économie nationale basée sur la production et non les dons et la réforme des institutions de l'Etat, à lutter contre la corruption et à instaurer un état de droit et de justice, ainsi que des relations étrangères fondées sur les intérêts du Soudan et la représentation équitable des femmes dans le pouvoir exécutif.