Soudan: Mme Chantaire rencontre un membre du comité de coopération au parlement allemand

Khartoum — La sous-secrétaire adjointe au ministère des Affaires étrangères Mme Elham Shantaire a reçu à son bureau mercredi M. Johannes Zellet membre du Parlement allemand et membre du Comité de coopération et de développement économiques pour les pays de l'Afrique de l'Est au Parlement allemand et sa délégation l'accompagnant.

La sous-secrétaire adjointe a exprimé sa reconnaissance pour l'intérêt manifesté par l'Allemagne au Soudan et elle a salué les positions de l'Allemagne en faveur du changement survenu au Soudan dans les déclarations officielles publiées par le gouvernement allemand qui a exprimé son soutien au Soudan à cette étape importante de son histoire. Elle a également apprécié les visites de plusieurs responsables allemands au pays récemment ainsi que la visite actuelle du député allemand, M. Johannes Zeller.

L'Ambassadrice Shantaire a informé M. Zele de la situation actuelle dans le pays après la signature de l'accord. Elle a appelé à œuvrer au cours de la période à venir pour renforcer les relations entre les deux pays, ainsi que la coordination et le soutien mutuel aux niveaux régional et international.

M. Zele, membre du Parlement allemand a déclaré qu'il suivait l'évolution de la situation au Soudan depuis le déclenchement de la révolution en décembre dernier et a salué le consensus entre les parties, soulignant leur volonté de fournir le soutien nécessaire au Soudan pendant la période de transition pour la sécurité et la stabilité du Soudan et de la région.