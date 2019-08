Angola: Le Président tchadien séjourne à Luanda

Luanda — Le Chef de l'Etat tchadien, Idriss Déby Itno, est arrivé mercredi à Luanda pour une visite officielle de 24 heures visant à renforcer les relations de coopération bilatérale dans divers domaines.

Le Chef de la diplomatie angolaise, Manuel Augusto, a déclaré à l'Angop que cette visite semblait être une réponse à une invitation du Président de la République, João Lourenço, qui vise à évaluer l'état de la coopération entre les deux Etats.

Le programme officiel de la visite commence à être rempli ce jeudi 22 juillet dans la matinée, avec la rencontre des deux Chefs d'Etat au palais présidentielle (Cidade Alta), a indiqué Manuel Augusto, qui en juillet dernier était porteur d'un message de João Lourenço à son homologue tchadien.

Dans la missive, remise lors d'une audience à N'Djamena, le Président angolais avait exprimé le souhait de renforcer les relations entre les deux pays.

À l'occasion, Idriss Déby et le ministre angolais avaient abordé des questions relatives à la Communauté économique des États d'Afrique centrale (CEEAC) et à la nécessité de nouer des contacts au plus haut niveau afin d'échanger des idées sur la meilleure façon de transformer l'organisation et de la rendre plus efficace et dynamique.