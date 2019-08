Angola: Des protagonistes du sommet quadripartite quittent Luanda

Luanda — Les Chefs d'État du Rwanda, du Congo-Brazzaville et de la République démocratique du Congo (RDC), respectivement Paul Kagame, Denis Sassou Nguesso et Félix Tshisekedi, ont regagné mercredi, leurs pays, après avoir assisté à la Sommet quadripartite sur la sécurité et la coopération régionale.

Les trois hommes d'État, y compris les Présidents angolais João Lourenço, et de l'Ouganda, Yoweri Museveni, ont discuté de la coopération multilatérale entre les États, lors d'une brève réunion qui a abouti à la signature d'un mémorandum d'accord bilatéral entre les républiques rwandaise et ougandaise.

S'adressant à la presse, les deux signataires du mémorandum d'entente, Yoweri Museveni et Paul Kagame, ont manifesté leur intérêt d'intensifier la coopération en vue de la pacification et de la normalisation des relations entre les deux Etats, dont la frontière commune enregistre une tension militaire depuis mars dernier.

A son tour, le Chef de l'Etat angolais a estimé que la cérémonie était très importante pour la paix et la sécurité dans la région, et qu'elle résultait de la libre volonté des Présidents Yoweri Museveni et Paul Kagame de mettre fin à un conflit qui semblait difficile.

João Lourenço a exhorté les parties à honorer l'engagement signé de mettre fin au conflit à la frontière commune, dans l'intérêt de leurs pays, de leurs peuples et de leurs économies, ainsi que de promouvoir une relation de paix et de fraternité entre elles.

De son côté, le Chef d'État du Congo-Brazzaville et président par intérim de la Conférence internationale de la région des Grands Lacs, Denis Sassou Nguesso, a souligné que cet accord prouvait la capacité de l'Afrique à résoudre ses propres problèmes par le dialogue.

Pour le Président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, "il n'y a pas de temps pour les guerres, mais plutôt pour promouvoir le développement et le bien-être des peuples du continent ».

Pour parvenir à cet accord, il a été fondamentale la médiation angolaise par son Président João Lourenço, assisté de son homologue de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, lors de l'avant-dernier sommet quadripartite tenu le 12 juillet dernier à Luanda.

À l'occasion, il avait été décidé de donner la priorité au règlement de tout différend entre leurs pays par des moyens pacifiques, par les voies classiques et dans l'esprit de fraternité et solidarité africaines.

Par ailleurs, le Président ougandais, Yoweri Museveni, ne devra quitter Luanda pour son pays que jeudi (22).