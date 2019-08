Madagascar: Secteur tourisme - Un guide pratique pour les porteurs de projets

Madagascar attire des investisseurs touristiques grâce au taux élevé de l'endémicité de sa faune atteignant 92%. (Photo d'archives)

Ce document de 44 pages, qui est destiné à tous les acteurs économiques, sortira le mois prochain.

La société anonyme NTD (National Tourism Developement) est un organisme rattaché au ministère du Tourisme, des Transports et de la Météorologie. « Nous avons pour mission de gérer les patrimoines touristiques publics et privés, ainsi que de contribuer à la promotion des investissements touristiques et à la promotion du tourisme durable. Dans le cadre de notre mission de facilitation des investissements dans le secteur du tourisme, nous avons décidé de produire un guide pratique sur les mécanismes de financement pour tous les porteurs de projets », a déclaré Boda Narison Richard, le directeur général de NTD S.A, lors d'un point de presse hier à son siège à Antaninandro.

Augmentation de 89%. Ce guide relate en premier lieu l'état des lieux du secteur pour permettre d'attirer des investisseurs aussi bien nationaux qu'étrangers à s'y implanter. A titre d'illustration, la destination Madagascar est le 6e pays à visiter cette année, selon un classement d'un magazine de renom international. L'objectif de l'Etat est d'atteindre 500 000 touristes en 2023. En outre, le montant des investissements réalisé dans le secteur a connu une augmentation de 89% entre 2007 et 2019, tandis que les touristes étrangers séjournent en moyenne pendant 20 jours dans le pays. A part cet état des lieux, tous les cadres réglementaires régissant les activités dans le secteur sont présentés dans ce guide pratique.

Annuaire. Plus précisément, « c'est un outil d'aide à la décision aux personnes désireuses de mettre en œuvre un projet touristique à Madagascar. Nous sollicitons davantage les investisseurs nationaux. Ceux-ci peuvent connaître les différents mécanismes de financement possibles pour leurs projets tout en sachant les préalables requis pour la demande de financement », a fait savoir le directeur général de NTD. On peut également trouver dans ce guide pratique un annuaire non exhaustif des organismes proposant des services de financement comme le fonds d'investissement, les produits bancaires, la micro-finance et le crowdfunding ou financement participatif. Celui-ci est très recherché par les promoteurs de projets. Les partenaires techniques ne sont pas en reste. On peut les contacter au lancement ou pendant la vie d'un projet touristique, a-t-on conclu.