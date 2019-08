Madagascar: Prévision météorologique - Des crachins et de la pluie

Toutes les personnes qui sont sorties de leurs maisons , hier, ont pu constater qu'il a crachiné dans la capitale.

Oui, le service de la météorologie de Madagascar l'a déjà prévu, une couverture nuageuse sur la partie nord du canal de Mozambique entraîne une instabilité atmosphérique et par conséquent, un temps pluvieux dans certaines régions de l'île. Mais pour ce qui est de la prévision météorologique du jour, un temps venteux est prévu à Sofia, Alaotra, Analamanga, Tsaratanàna, Menabe. Quant à la partie Est et Nord du pays, la pluie sera au rendez-vous dès la matinée. Sur les Hautes Terres, les habitants auront droit à des crachins donc il vaut mieux se munir d'un parapluie avant de sortir. Pour la zone où on peut trouver le soleil, il brillera dans la partie sud, du côté de Tuléar.

L'après-midi du jeudi sera marqué par de l'orage sur la pointe nord de Madagascar, de la pluie à l'Est. Et pour la capitale et ses environs, on observera encore des crachins. Les régions du Sud ne connaissent pas de changement, le soleil brille durant l'après-midi. Puis en ce qui concerne la température, la minimale sera de 14 ° à Vakinankaratra, la maximale de 34° à Majunga. Et pour le cas d'Antananarivo, la minimale prévue est de 15 ° et la maximale 21 °.

Une grande partie des habitants est donc prévenue, les habits qui protègent de l'humidité et de la pluie ne doivent pas quitter les sacs que ce soit dans la matinée ou pendant l'après-midi. Et bien évidemment, il convient aussi de se munir de vêtements chauds puisque le vent soufflera plus ou moins fort.