Maroc: Anas Tahiri - Le Belgo-Marocain fait le choix entre le football Belge et Néerlandais

Né à Bruxelles d'un père marocain, Anas Tahiri a fait ses débuts dans le football en Belgique. Après avoir passé 4 ans à Lierse conclu par 56 matchs disputés, il quitte la Proximus League. Tahiri signe à l'été 2018 en faveur du club néerlandais RKC Waalwijk.

Le milieu offensif s'épanouit pleinement aux Pays-Bas. La cérise sur le gateau est la montée du club en Eredivisie (1ère division). Et cet exploit, grâce en partie aux performances du joueur de 24 ans. Après une expérience en Belgique et aux Pays-Bas, il tranche et profite pour lancer un appel aux joueurs techniques.

« Je pense que la compétition néerlandaise est plus faite pour moi que la belge. Je l'apprécie plus car c'est plus technique et plus ouvert. Si je peux donner un conseil aux gars ayant mon profil qui ont un peu de mal en Belgique, venez aux Pays-Bas si vous en avez l'occasion. Il y a des opportunités ici pour les jeunes joueurs techniques », a-t-il déclaré.

Conscient de l'étendue de son talent, il rêve mieux que son club actuel. Et il sait quoi faire pour réaliser ce rêve.

« Je veux cartonner afin de peut-être décrocher un transfert dans un grand club néerlandais ou à l'étranger. Je ne pense pas que le RKC soit un terminus pour moi, mais plutôt un club idéal pour se développer », a-t-il fait savoir. Avant de conclure : « Je réalise aussi que je dois aussi améliorer mes statistiques. Mon manager (Gunter Thiebaut, ndlr) me l'a toujours dit. Les statistiques sont importantes dans le football surtout en tant qu'attaquant ».

Pour rappel, Anas Tahiri a joué pour la sélection U23 du Maroc en 2016.