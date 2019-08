Sénégal: Rappel à Dieu de Jacques Diouf - Les condoléances de l'ancien président Abdoulaye Wade

Des messages de condoléances de responsables et autres autorités sénégalaises continuent, suite au rappel à Dieu de Jacques Diouf, ancien Directeur Général de la FAO, dont le corps est attendu à Dakar à partir de ce jeudi.

L'un des derniers en date est celui de l'ancien président de la République Abdoulaye Wade retient de lui «un grand sénégalais, un grand africain, un cadre international de haut vol» qui a «incontestablement défendu les intérêts de l'Afrique, même si la conception de l'institution qu'il représentait était opposée à l'idée» le président Wade se faisais de la FAO.

«Un grand sénégalais, un grand africain, un cadre international de haut vol, voilà ce que le Sénégal, l'Afrique et le monde retiendront de Jacques Diouf, ancien Directeur Général de la FAO, rappelé à Dieu le 17 août 2019.

Elu pour la première fois en 1993, il allait faire trois mandats de 6 ans et je m'honore d'avoir présenté et soutenu sa candidature à la tête de l'institution onusienne.

Il a incontestablement défendu les intérêts de l'Afrique, même si la conception de l'institution qu'il représentait était opposée à l'idée que je me faisais d'une institution, certes mondiale, mais largement africaine, et, par-là, devait avoir son siège au cœur de notre continent et diffuser ses effets induits en termes d'emplois, de distribution de revenus et de know how, au sein de nos populations, au lieu d'aller s'installer en milieu développé.

Toutes choses qui font que sa conception onusienne et la mienne se sont vite heurtées, ce qui ne m'a pas empêché de soutenir chaque fois Jacques DIOUF pour sa réélection.

Son engagement personnel et son infatigable plaidoyer en faveur de la lutte contre la pauvreté, la faim et la malnutrition lui ont valu en 2011 l'instauration d'un prix qui porte son nom.

Je présente mes sincères condoléances à sa famille et prie Allah, le Tout Puissant, de lui accorder son pardon et de l'accueillir dans son paradis» lit-on dans le message daté d'hier, mercredi 21 août 2019, d'Abdoulaye Wade, ancien président de la République du Sénégal.