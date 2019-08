Ile Maurice: Assassinat de Mardaye Soobroyoloo - Les conclusions de l'enquête préliminaire connues en septembre

Ce jeudi 22 août s'est tenue la dernière séance de l'enquête préliminaire sur le meurtre de Mardaye Soobroyaloo. Les conclusions du magistrat Kevin Moorghen, qui siège en cour de district de Port-Louis, seront connues le 16 septembre prochain. Les cinq suspects sauront alors s'ils feront l'objet d'une accusation de «murder» devant la cour d'Assises.

Lors de l'enquête préliminaire, les cinq suspects, Michael Jugnah, 24 ans, Joanice Enrico Marie, 28 ans, Kamlesh Mangli, 22 ans, Jeremy Kency Lerace, 26 ans et Emmanuel James Clavis, 19 ans, ont défilé devant le magistrat et ont donné leur version des faits.

Pour rappel, le corps en état de décomposition de la victime, âgée de 80 ans, avait été retrouvé le 25 octobre 2014 dans sa salle de bain à son domicile à Sainte-Croix. Elle avait les pieds et les mains ligotés. La police soupçonne que les cinq suspects avaient pour but de voler la carte de pension de Mardaye Soobroyaloo, mais le vol a mal tourné et a causé la mort de l'octogénaire.

Lors de l'enquête préliminaire, Kamlesh Mangli a concédé qu'il s'était rendu chez la victime pour lui voler sa carte de pension. «Dès que je suis entré chez elle, la dame m'a vu. Je lui ai attaché les mains et les pieds. Puis, j'ai pris sa carte de pension et la somme de Rs 2000» a-t-il raconté. Alors qu'il était sur le point de partir, il a remarqué que sa victime était inerte. «Monn amenn li dan la sal de bains, monn zet delo lor li, mé li pann lévé» a-t-il poursuivi. Kamlesh Mangli a ensuite remis la carte de pension à son ami. Michael Jugnah a confirmé qu'il avait la carte en sa possession et qu'il a touché l'argent de la victime pendant trois mois. «Mé mo pa konn narye dan sa krim la» a-t-il soutenu, précisant que c'est Joanice Enrico Marie qui lui a donné la carte. Quant à Jeremy Kency Lerace et Emmanuel James Clavis Romance, ils ont nié les accusations en bloc.

Les accusés ont retenu les services de Mes Mahen Saulick, Avinesh Dayal, Ashwin Luximon et Tony Gukhool et la poursuite est représentée par Me Roshan Santokhee.