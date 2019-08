Ile Maurice: Trou-aux-Biches - Dernier adieu à la Madonna de l'île Maurice

Elle a essayé de se battre, mais malheureusement, la maladie a eu raison de Raddeca Beedasy. La Madonna de l'île Maurice, qui était une figure connue de la plage de Trou-aux-Biches, a rendu son dernier soupir ce jeudi 22 août. Elle était âgée de 85 ans.

Avant de tomber malade, Raddeca Beedasy était une des vendeuses de fruits et souvenirs les plus connues de sa région. Les touristes se bousculaient pour se faire prendre en photo avec elle. Il faut dire que son look particulier et ses lunettes de soleil intriguaient plus d'un. Mais depuis quelque temps, la Madonna de l'île Maurice souffrait de maladies respiratoires et était alitée.

Ses enfants, Takkah et Satish, confient que leur mère était une femme exceptionnelle.

L'express présente ses condoléances à la famille endeuillée.