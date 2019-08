Afrique Centrale: Dr Natalia Kanem Directrice exécutive de l'UNFPA, portera le message de la jeunesse africaine au sommet de Nairobi sur la CIPD25.

communiqué de presse

Dakar, Sénégal – 9 août 2019 : La visite officielle de la Directrice exécutive de l’UNFPA, le Dr. Natalia Kanem a été marquée par sa participation aux « 25 heures de Dakar », organisés par AfriYAN, le réseau africain des jeunes et des adolescents en population et développement, avec la présence des délégués des 23 pays de l’Afrique de l’Ouest et du Centre.

Cet événement, était une occasion pour les jeunes d’Afrique de parler d'une seule voix, à l'approche du Sommet de Nairobi prévu du 12 au 14 novembre 2019, pour célébrer le 25ème anniversaire de la Conférence internationale sur la population et le développement (CIPD).

Les jeunes ont prononcé la Déclaration de Dakar, invitant la Directrice exécutive à transmettre leurs messages aux Chefs d'État et aux dirigeants du monde lors du prochain Sommet de Nairobi. La Directrice exécutive a promis que leurs messages seront diffusés.

La Directrice exécutive de l’UNFPA, a par ailleurs lancé le compte à rebours à 97 jours du Sommet de Nairobi, en compagnie des ministres de la jeunesse du Sénégal et de la Guinée et de Youssou Ndour, icône internationale de la musique.

Lors des « 25 Heures de Dakar », Youssou Ndour a électrifié l'atmosphère avec une batterie de morceaux célèbres, dont « 7 Seconds », « Birima », « New Africa », entre autres. En un rien de temps, la Directrice exécutive, les ministres et les jeunes se sont tous retrouvés sur la piste pour exécuter leurs meilleurs pas de danse.

La légende de la musique sénégalaise s'est jointe aux jeunes panafricains en s’associant à leur message « En route pour Nairobi » afin de marquer la présence de la jeunesse à cette importante conférence. Il a remercié l’UNFPA d'avoir créé cette plate-forme ainsi que pour le soutien constant de l’agence envers les jeunes, partout en Afrique.

Pour cette première visite officielle, le Dr Natalia Kanem a rencontré le Président de la République du Sénégal, M. Macky Sall. Elle a félicité le Sénégal pour les efforts exceptionnels qu'il déploie pour réduire la mortalité maternelle et infantile. Le chef de l’Etat a assuré que son Gouvernement était déterminé à faire davantage d’efforts, sur les questions de population et de développement, en particulier dans le domaine de la santé. Le Sénégal pourrait rejoindre prochainement le projet d'Autonomisation des Femmes et Dividende Démographique au Sahel (SWEDD).

La Directrice exécutive a également rencontré les ministres des Affaires étrangères, de la Santé, de l’Economie et du Plan, des Femmes et de la Jeunesse. Elle a aussi été reçue en audience par la Présidente du Conseil économique, social et environnemental, Mme Aminata Touré qui a organisé un diner en l’honneur de la Directrice exécutive.

La Directrice exécutive, a obtenu, l'engagement des autorités sénégalaises, et des autres parties prenantes, pour accélérer la mise en œuvre des promesses faites à la CIPD, au Caire. En 1994, les dirigeants du monde entier s’étaient engagés à réduire le nombre de décès maternels évitables, à respecter la santé sexuelle et reproductive et les droits des femmes, et à mettre fin à la violence basée sur le genre et aux pratiques néfastes, comme le mariage des enfants et les mutilations génitales féminines.

La visite sur le terrain à Fass, a été l'occasion pour le Dr Natalia Kanem de rencontrer les communautés dans le cadre du projet de mise en œuvre du concept de capture du dividende démographique dans les zones urbaines, notamment dans la commune de Gueule Tapée, Fass et Colobane (Fass Emergent).

Elle a également tenu des séances de travail avec les agences des Nations Unies, les partenaires techniques et financiers, ainsi que le personnel de l’UNFPA.

Dr. Kanem a exprimé sa gratitude au Directeur régional, Mabingue Ngom, à la Représentante du bureau pays, Cécile Compaoré Zoungrana, et au personnel des deux bureaux régional et pays, pour leurs services dévoués. Natalia Kanem s'est jointe à l'équipe pour célébrer le 50ième anniversaire de l'UNFPA.