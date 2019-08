Angola: Démantèlement d'un réseau lié au braconnage

Luanda — Un réseau composé par 13 éléments nationaux et étrangers, qui s'adonnait au braconnage et au trafic d'ivoire a été démantelé au cours des 15 derniers jours par le Service d'investigation criminelle (Sic).

Les données du SIC parvenues jeudi à l'Angop indiquent qu'il s'agit de six Angolais, six Chinois et un Vietnamien, qui, outre le braconnage et le trafic d'ivoire, se livraient également à l'exploitation illégale de bois dans plusieurs parcs nationaux. Ces infracteurs avaient également en leur possession quatre armes à feu, deux avec viseur optique et deux pistolets, un drone, qui localisait des animaux pour l'abattage.

Ils avaient aussi diverses quantités d'ivoire brut et travaillé, d'écailles de Pangolin, de cornes de l'antilope géante noire (Palanca Negra), de dents de félins (jaguar et lion), de bois de Cabinda et de grosses sommes d'argent qui ont été saisies. La note du SIC ne révèle pas les zones où les crimes ont été commis, ni le montant des sommes d'argent, ni en quelle monnaie.