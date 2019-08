Cameroun: Cameroon Team - Les encouragements du Minsep

Narcisse Mouelle Kombi a rendu visite aux athlètes mardi dernier en fin de journée.

Le ministre des Sports et de l'Education physique, Narcisse Mouelle Kombi a rendu visite aux athlètes de la Cameroon Team en fin de journée de mardi dernier. C'est à l'amphi 6 de l'université internationale de Rabat, qui sert de village des Jeux, que la rencontre s'est déroulée. Pendant une trentaine de minutes, Narcisse Mouelle Kombi a échangé avec le groupe afin de s'assurer que tout se passe bien à Rabat. Une fois de plus, le ministre des Sports a adressé aux compétiteurs le message de paix, de fair-play, de résistance face à l'adversité et à l'hostilité. Tour à tour, le porte-étendard de la Cameroon Team, Marcel Mayack II, le représentant des entraîneurs, Michel Nkolo et Dr Yannick Mossus qui supervise la commission médicale ont pris la parole pour rassurer le Minsep que tout se passe bien dans la délégation.

Pour sa part, le président du Comité national olympique et sportif du Cameroun, Hamad Kalkaba Malboum, a réitéré l'ambition d'être parmi les cinq meilleures équipes à l'issue de cette 12e édition des Jeux africains. Les athlètes ont d'ailleurs indiqué leur volonté de marcher sur les traces des judokas, qui ont glané quatre médailles dont une en or, une autre en argent et deux en bronze. Mardi soir, après cette rencontre, Narcisse Mouelle Kombi a visité le village des Jeux. Il était accompagné pour la circonstance par S.E. Mohamadou Issoufou, ambassadeur du Cameroun auprès du Royaume du Maroc.