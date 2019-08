Cote d'Ivoire: Hommage à Dj Arafat - Un méga concert se prépare sous la supervision du label Universal Music

Sous la houlette de Universal Music, de nombreux artistes, d'ici et d'ailleurs, participeront à ce show dédié à la mémoire du roi du Coupé-décalé.

Universal Music, le label sous lequel évoluait Dj Arafat, prépare un grand concert pour rendre hommage à l'artiste.

«C'est un évènement que nous souhaitons grand, au cours duquel, nous espérons réunir un maximum de partenaires commerciaux et des artistes qui veulent rendre un dernier hommage à Dj Arafat et l'accompagner une dernière fois en musique», a expliqué Franck-Alcide Kacou, directeur du label et du publishing chez Universal Music Africa. Selon lui, ce concert verra la participation d'artistes locaux et internationaux.

Il a indiqué qu'il s'agit d'une levée de fonds, puisque, à l'en croire, l'intégralité des fonds générés au cours du concert seront reversés à la famille.

Pour l'organisation de ce gigantesque évènement, il a fait savoir que Universal Music a déjà obtenu l'accord du ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Bandaman, la famille de l'artiste et le comité chargé du pilotage des obsèques.

«Ce concert pourrait avoir lieu le 11 septembre», a-t-il déclaré. Une date provisoire puisqu'il a fait savoir que l'organisation est en train d'être finalisée. Assurant que des communications seront faites à ce sujet au moment opportun.

«Nous avons déjà obtenu l'accord de beaucoup d'artistes et de la quasi-totalité de nos partenaires», a-t-il assuré.

S'il n'a laissé filtrer aucun nom d'artistes à l'affiche de cet évènement, certaines sources laissent entendre que Fally Ipupa, Koffi Olomidé, J. Martins, Davido... seront de la partie. Franck-Alcide Kacou a été sans détour, son label ne laissera pas tomber Dj Arafat et l'accompagnera encore le plus loin possible.

«Ce concert est une façon pour nous de l'accompagner humblement, au milieu des siens». Le roi du Coupé-décalé, a-t-il estimé, pourrait continuer de faire vibrer les mélomanes, malgré son décès. «Certes, il n'est plus là, mais beaucoup de choses sont envisageables.

Nous réfléchirons au meilleur moyen de le faire revivre», a-t-il déclaré. Avant de confier que Universal Music travaille actuellement sur un projet musical qui réunit les amis du commandant Zabra qui veulent lui rendre hommage.