Ile Maurice: Clara Morgane fait tomber le maillot à Maurice

La star est à Maurice pour ses vacances. A peine arrivée, Clara Morgane a commencé à faire tourner des têtes. Elle a inondé son instagram de photos d'elle sur les plages et sur plusieurs clichés, elle a enlevé le haut de son bikini. «No make up, no strass, no glitter, just me and the sun» a écrit l'animatrice de télé en commentaire sous une de ses photos.

Mais la plateforme étant réfractaire aux photos qui en dévoilent trop, l'ancienne star du X se cache la poitrine avec ses bras, laissant ses followers à leurs folles imaginations.