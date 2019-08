Congo-Kinshasa: Bourse CHEVENING - 7 lauréats congolais poursuivront leurs études au Royaume-Uni pour une Maîtrise

Ce jeudi 22 août 2019, à l'Ambassade de la Grande-Bretagne en RDC, les lauréats qui ont récemment décrochés la bourse CHEVENING, ont été officiellement présentés devant la presse. Il s'agit, en effet, d'une bourse d'études qui, avec le soutien et le financement du Ministère des Affaires étrangères Britannique, se tient chaque année. Pour cette fois, 7 jeunes congolais sont de la partie pour l'édition 2019-2020, dont 6 hommes et 1 femme.

Ces lauréats retenus poursuivront leurs études pour une maîtrise notamment, en Droit International des Affaires et Finances, en Administration des affaires, Banque et Finances et en Sciences sociales et Politiques internationales. Mais, également, en Santé publique, Entrepreneuriat et Innovation ainsi qu'en Comptabilité internationale et Finances.

Existant depuis 1983 et représentée dans 160 pays du monde, la bourse d'études CHEVENING donne l'occasion aux jeunes congolais de profiter d'une éducation excellente du 3ème cycle de Master, dans un domaine où ces derniers en ont déjà la connaissance et, cela, dans l'université de leur choix au Royaume-Unis.

Ainsi donc, cette formation dont le délai est d'une année offre à ces étudiants une maîtrise dans leurs domaines, et les développent afin de contribuer à l'amélioration de la vie quotidienne des différents secteurs de la RDC, une fois la formation achevée. Une opportunité à saisir qui rassemblent plus de 50 000 bousiers Chevening qui forment un réseau influent dans le monde.

Outre l'aspect formation, le service assure le suivi de les présenter aux autorités congolaises pour les lancer sur le marché de l'emploi. Cette bourse ne concerne pas exclusivement le domaine économique mais aussi d'autres secteurs tels que l'Environnement, l'Energie, la Santé et aussi la Presse. Tout dépend du désir de chaque candidat afin de permettre à quiconque d'y prendre part. Une précision, il n'y a pas de limite d'âge.

L'édition 2020-2021 ouverte

Dans son mot, le chef de mission adjoint britannique en RDC, Harry MacDonald, a profité pour lancer l'appel à candidatures pour l'édition 2020-2021, allant du 5 août au 5 novembre 2019.

Pour être admissible à cette opportunité de taille, il y a différents critères que le candidat devra remplir, à savoir : être de nationalité congolaise, être détenteur d'un diplôme de licence, avoir deux années d'expérience professionnelle et un bon niveau d'anglais.

Visant aussi l'expansion de cette bourse à un niveau pus large, la campagne de vulgarisation sera mise en œuvre sur les sites universitaires dans les prochains jours en vue de porter à la connaissance d'un maximum des congolais cette occasion qui leur sera sans doute profitable.