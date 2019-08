Burkina Faso: Attaque de Koutougou - La compassion de la République populaire de Chine

document

Message du bureau de porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères: « Nous condamnons fermement cet acte terroriste.

Nous exprimons aux victimes nos sentiments de compassion et de condoléances, aux blessés nos souhaits de prompt rétablissement.

Je tiens à réitérer que la Chine s'oppose à toute forme de terrorisme et travaillera de concert avec la communauté internationale pour soutenir les efforts du Burkina Faso et des pays de la région visant à maintenir la stabilité et à lutter contre le terrorisme ».

Message de LI Jian, Ambassadeur de Chine au Burkina Faso : « Bouleversé par le triste drame à Koutougou, je tiens à présenter mes sincères condoléances aux familles éplorées et mes plus grands respects aux soldats qui combattent héroïquement au front.

J'adresse ici, au nom de l'ambassade et en mon nom propre, notre solidarité et celle du peuple chinois aux vaillantes Forces de défense et de sécurité ainsi qu'à toute la population burkinabè et je réaffirme le soutien de la Chine au Burkina Faso dans la lutte que nous menons ensemble contre le terrorisme ».