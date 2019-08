Congo-Brazzaville: Loisirs - Kevin Mbouandé en concert live au Village des artistes et de l'indépendance

Kevin Mbouandé et patrouilles des stars se produiront, le 31 août, au village des artistes et de l'indépendance en début d'après-midi à Bacongo, dans le deuxième arrondissement de Brazzaville. Organisé ainsi en partenariat entre Big Up et COG Ald prod, ce concert sera l'occasion pour l'artiste musicien de présenter en live son tout dernier album 312 Métaphysique.

Depuis l'ouverture de cet espace de loisirs, les organisateurs ne cessent de surprendre. Il ne se passe pas une nuit sans que le public ne découvre un nouvel artiste musicien, un comédien ou une nouveauté dans la suite du programme. Placé sous le signe de l'indépendance, ce village reçoit plusieurs artistes musiciens qui désirent se faire connaître, pour d'autres de mieux se faire découvrir. Pendant ce temps, Kevin Mbouandé ne sort pas du lot, lui qui veut davantage dompter et gagner le cœur du public de Bacongo qui adore bien sa musique. N'oublions pas qu'il est au stade actuel l'un des artistes musiciens le plus en vogue.

L'album 312 métaphysique que le public va savourer en live n'est pas le premier produit de sa carrière de musicien. A cette production, il va marquer sa suprématie devant un public venu nombreux comme cela se constate depuis le premier août. Kevin Mbouandé entend frapper très fort dans un environnement homogène où célibataires et mariés se confondent. A ce concert, le compositeur de Tonton partout partout, Okomema Congo na motou... est déterminé à faire vibrer le public. Il écoutera plusieurs titres de cet album et certainement d'autres vieilleries comme Correction, Obus Kanga Bissaka, Deuxième Monde... et pourquoi pas une projection sur l'avenir.

Lors du concert, le public passera assurément des moments inoubliables qui resteront gravés dans les annales de l'histoire de ce village que coordonnent Juste Yaby, suivi dans la tâche d'Idriss Makoumbou, le directeur artistique. Les deux donnent l'occasion aux artistes musiciens de monter sur le podium pour montrer leur talent. Une façon pour ces habitués de ce genre d'évènement d'apporter une coloration aux festivités des 59 ans de l'indépendance. « On ne s'ennuie pas ici au Village des artistes et de l'indépendance. L'ambiance est vive et sans égale. Avec Kevin Mbouandé, ça va vibrer », a dit un mélomane.

En cette période de vacances, les gens viennent de quatre coins de la ville pour savourer au mieux ces moments de détente au rythme des 59 ans de l'indépendance du Congo Brazzaville. Ce village présente alors plusieurs groupes et artistes musiciens sans oublier les jeunes qui sont en train de se lancer pour la première fois dans la carrière musicale. Ainsi, on a découvert par exemple Alladji 1er de Kinkala, Féfé Baclair et bien d'autres, tenant à faire valoir leur talent. Un véritable moment de partage, d'échange et de lutte contre les antivaleurs autour d'un repas, d'une bière ou d'un verre de vin.