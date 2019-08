Congo-Brazzaville: Télévision - Canal + poursuit sa politique d'expansion à Brazzaville

La cérémonie d'ouverture de la troisième boutique Canal + Store a eu lieu, le mercredi 21 août, en plein cœur du quartier populaire de Moukondo, dans le quatrième arrondissement de Brazzaville.

Dans le but d'offrir à ses clients plus de proximité et de modernité, la boutique offre une toute nouvelle expérience grâce a un parcours client réétudié mais aussi par son design moderne. Ceci dit, Canal + store de Moukondo permettra de tester les produits grâce aux espaces passions et interactifs. Les abonnés auront donc la possibilité de plonger dans un univers sport, ciné ou séries. « Vous allez pouvoir vivre pleinement l'expérience dans un cadre très agréable, avec la qualité du décodeur HD, ainsi que des nouveaux produits tels que My Canal, avoir des programmes en direct sur une tablette ou à la demande et bénéficier également des services Hiroko+ disponibles sur un téléphone et naviguer librement dans ses services ainsi que voir ce que c'est un produit Canal », a laissé entendre Benjamin Bell, directeur général de Canal + Congo.

En réaffirmant une fois de plus sa volonté d'allier la proximité et modernité, Canal + Congo donne l'occasion à ses abonnés de se réabonner en ce mois d'août et, par la même occasion, de visiter la nouvelle boutique. Un programme exceptionnel est mis à leur disposition car, pour la première fois, il y a sur la chaîne Canal+ dix grands films Nolliwood mais surtout l'arrivée des championnats d'Italie dès la formule évasion. Soulignons que la trpoisième boutique de Canal store ne compte pas être la dernière, selon Benjamin Bell. « Nous avons installé une boutique à Mikalou, nous irons également dans d'autres quartiers de la ville et a Pointe-Noire », a promis le directeur général.