Congo-Brazzaville: Sans complexe !

Les rondeurs et quelques kilos en trop sont souvent promus au rang de complexes alors qu'ils pourraient être utilisés comme un atout de séduction majeur. Et oui ! Certaines femmes créatrices de mode et bloggeuses l'ont compris.

Rondes et grandes, elles assument parfaitement leur taille et en font un atout fashion au point, désormais, de « décomplexer » les femmes qui jusque-là ne trouvaient pas d'astuces pour épicer le charme des courbes et des rondeurs.

Si la mode ne s'adresse généralement pas à un public de femmes pulpeuses, dans ce numéro, nous soulignons l'exemple concret d'un autre univers opposé. Nous faisons un clin-d 'œil à une artiste qui a décidé de sortir les femmes rondes du calvaire des préjugés. Là où de nombreux magazines et sites internet conseillent des régimes drastiques pour perdre du poids, en promouvant constamment des mannequins taille « standard » et des stars choisies qui se plient aux diktats de la mode, ici on sublime ses dimensions et son corps.

C'est donc sans complexe qu'elle imagine une mode raffinée pour les formes généreuses. Heureusement que, depuis quelques années, les mentalités changent et la mode s'ouvre aux grandes tailles. Si on peut penser que l'internet et les sites e-commerces ont joué un grand rôle, les mannequins aux formes rondes ont poussé loin ces préconçus. Et on ne se cache plus !