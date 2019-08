Soudan: Hamdouk préside une réunion du Comité pour prévenir les Impacts des Inondations

Khartoum — 2019 (SUNA)- Le Premier ministre, le Dr Abdullah Hamdouk s'est réuni Jeudi lors de la réunion du Conseil des Ministres du Comité pour prévenir les impacts des pluies et des inondations dans le pays pour l'année 2019, en présence d'un nombre de Ministères et d'Autorités Compétentes.

Le Premier ministre a demandé de Redoubler d'Efforts et de Coordination entre les Autorités Compétentes en matière d'Aide et de Secours et a insisté sur l'importance de tirer parti de la pluie dans le cadre du Projet de Récupération de l'Eau et de Production.

La réunion a examiné un Rapport sur la Situation à l'Automne et des Efforts pour Répondre aux Besoins Nécessaires afin de prévenir les Effets des Inondations et des Pluies au niveau de la capitale et des Etats du pays.