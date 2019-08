Congo-Brazzaville: Journée internationale de la jeunesse - Des jeunes de Talangaï sensibilisés aux valeurs positives

A l'initiative de l'association « Les jeunes cadres » en partenariat avec la Fondation Gege Kizubanata, des activités socio-sportives ont été récemment organisées au complexe scolaire A A Neto, dans le sixième arrondissement de Brazzaville avec la participation d'une soixantaine de jeunes de Talangaï.

L'édition 2019 de la Journée internationale de la jeunesse a été célébrée sur le thème : « Transformer l'éducation ». Mettant à profit cette occasion, l'association « Les jeunes cadres » a organisé deux activités phares, notamment la campagne de sensibilisation des jeunes du sixième arrondissement aux valeurs intrinsèques et requises pour l'atteinte de tout objectif ainsi que le match de gala opposant les amis de Florian à ceux de Gege, respectivement président de l'association « Les jeunes cadres » et président de la Fondation Gege Kizubanata, avec la participation d'autres partenaires comme CEO et la marque GKSport.

S'agissant du thème de sensibilisation portant sur les valeurs intrinsèques et requises pour l'atteinte de tout objectif, Florian Koulimaya a rappelé que les idées reçues et l'environnement sont souvent nocifs pour la prospérité de la jeunesse. « Nul ne peut atteindre ses objectifs sans autodiscipline, patience, résilience, persévérance, abnégation et confiance en soi. Il conçoit que la jeunesse a souvent un mental faible, qu'elle baisse trop souvent les bras malgré l'immensité de son talent ou ses potentialités », a inculqué le président de l'association « Les jeunes cadres ». Ancien basketteur international de la République démocratique du Congo (RDC), Gege Kizubanata, a, quant à lui, fait part de son parcours tout en encourageant les jeunes congolais en général et ceux de Talangaï, en particulier à croire en leur potentiel de devenir professionnel.

Une coopération bilatérale envisagée entre les deux ONG

Après l'organisation de ces deux activités, les présidents de la Fondation Gege Kizubanata et de l'association « Les Jeunes cadres » ont échangé avec l'ambassade de la RDC au Congo, Christophe Muzungu. L'entretien a porté sur les perspectives de coopération bilatérale entre les deux ONG (kinoise et brazzavilloise) et le point sur l'activité socio-sportive organisée la veille dans l'arrondissement 6. Saisissant cette occasion, la marque GKSport a, par le biais de son directeur, offert un maillot à l'ambassadeur qui a positivement apprécié l'initiative entreprise par la Fondation Gege Kizubanata et l'association « Les Jeunes cadres ».