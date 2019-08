Ile Maurice: Délit de fuite après un accident mortel - Un motocycliste condamné à une amende de Rs 79 000

La sentence de Nashiruddeen Khodabocus est tombée ce jeudi 22 août. Poursuivi pour homicide involontaire et «failing to report an accident within four hours to the police», il a été condamné à payer une amende de Rs 75 000 pour l'homicide et Rs 3 000 pour la deuxième accusation. Une amende supplémentaire de Rs 1 000 lui a été infligée pour l'absence de rétroviseurs sur sa moto.

L'accident a eu lieu le 25 novembre 2015 à Port-Louis. Le motocycliste avait mortellement percuté Yung Pit Ha Wong Yim Hee, âgée de 70 ans.

Le frère de la victime, qui était en sa compagnie au moment des faits, avait expliqué que Nashiruddeen Khodabocus avait tenté de freiner, mais son véhicule a dérapé et a heurté sa sœur.

Puis, Nashiruddeen Khodabocus et son passager avaient tous les deux pris la fuite. Quant au motocycliste, il a expliqué qu'il se dirigeait vers Plaine-Verte. «Lorsque j'ai vu la dame, j'ai freiné mais en vain. Par la suite, j'avais emmené mon ami à l'hôpital Dr A.G Jeetoo.»

En plus des trois amendes, le permis de Nashiruddeen Khodabocus a été suspendu pour neuf mois. Il avait retenu les services de Me Hisham Oozeer.