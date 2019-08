Soudan: Moyen - Serment du Conseil Souverain fait un début à atteindre les Objectifs de la Révolution

Khartoum — 2019 (SUNA)- Chol Moen-Paul, Président du Conseil Suprême pour la Coordination des Affaires du tribu Dinka d'Abiye au Soudan, a déclaré que l'Investiture du Conseil Souverain était le Véritable Début de la réalisation des Objectifs de la Révolution engagée pour le bien-être du Peuple Soudanais et que le Soudan se trouve ainsi dans sa Situation Normale dans le Monde.

Dans une déclaration faite à l'Agence Soudanaise de Presse (SUNA), il a exprimé l'espoir que les personnes sélectionnées au Conseil Souverain travailleraient dans un esprit d'Equipe, s'attaqueraient aux Problèmes Economiques dans les Priorités de la Nouvelle Phase, les félicitant tous, soulignant l'importance de regarder le Soudan d'un seul œil sans discrimination et de travailler pour réaliser le Slogan de la Révolution et de travailler pour la Patrie et le Peuple Soudanais qui a réalisé une Révolution Sans Précédent aux niveaux Régional et Mondial et une Révolution engagée pour la Paix, ce qui en a fait un Modèle et une Garantie du Succès de la Révolution.